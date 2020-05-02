Sancaktepe'deki salgın hastanesinde son durum havadan görüntülendi - Son Dakika

Murat KORKMAZ/ Sancaktepe'deki bin yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Havadan da görüntülenen inşaat alanında bazı bölümlerin çatıları tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de yapımına başlanan salgın hastanesinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sayısız işçi ve iş makinesinin çalıştığı alanda hastanenin bazı bölümlerinin duvarları yerleştirilirken bir kısmının çatılarının ise tamamlandığı görüldü. Öte yandan hastane içindeki yolların asfalt döküm çalışmaları yapılırken inşaat çalışmaları havadan da görüntülendi.