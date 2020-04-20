Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımı devam ediyor - Son Dakika

Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımı devam ediyor

Hastanenin bazı bölümlerinin kaba inşaatı bitti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda salgın hastaneleri yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hastane inşaatında bazı bölümlerin kaba inşaatının bittiği görülürken, yeni bölümler için de demir kolonların konulduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı hastanenin plan proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede de bin yataklı hastane yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hastanenin inşaatında yeni bölümler için demir kolonların konulduğu, ayrıca inşaatın bazı kısımlarının da kaba inşaatının bittiği görüldü.