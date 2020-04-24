Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımı hızla devam ediyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda salgın hastaneleri yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe'deki hastanenin yapımı 18. gününde de hızla devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin tamamlandığı ve çatılarının koyulduğu görüldü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı alanında ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede bin yataklı hastane yapılacağını, hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söylemişti. Sancaktepe'de ki hastanenin inşaat çalışmaları 18. gününde de hızla devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin tamamlandığı ve yapıların üzerine çatıların koyulduğu görüldü. - İSTANBUL