Sancaktepe'deki silahlı akaryakıt istasyonu soygunu kamerada - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE akaryakıt istasyonunda kasiyeri silahla etkisiz hale getirerek yaklaşık 3 bin TL alıp kaçan cerrahi maskeli soyguncu, polis tarafından yakalandı. Akaryakıt istasyonundaki soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"GÖRÜŞÜRÜZ CANIM'" DEYİP KAÇTI

Olay, 3 Haziran Cuma saat 02.15 sıralarında Sancaktepe 'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna müşteri gibi gelen şüpheli, bir süre reyonlara baktı. Ardından yanında getirdiği silahı çıkartıp kasiyere doğrulttu. Kasadaki parayı isteyen şüpheli, kasiyerin verdiği bin 190 TL'yi az bulunca 960 TL değerindeki 60 paket sigarayı ve kasiyerin üzerinde bulunan cüzdanı istedi. Kasiyerin şüpheliye nakit paraları ve sigaraları bir poşete doldurup vermesinin ardından şüpheli, "Görüşürüz canım" diyerek olay yerinden uzaklaştı. Kasiyer N.T.'nin ihbarının ardından olay yerine ekipler geldi ve soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, çalışmalarının devamında olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin eşkal ve kimliğini tespit eden ekipler olaydan bir gün sonra Celal K.'yi (28) üzerinde silah ve 53 paket sigarayla yakaladı. Şüpheli Celal K., şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Celal K. cezaevine sevk edildi.

CERRAHİ MASKELİ ŞÜPHELİ KAMERADA

Öte yandan cerrahi maskeli ve kapüşonlu şüphelinin akaryakıt istasyonunda kasiyere silah doğrulttuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin kasiyerin verdiği nakit para ve bir poşet sigarayı alarak benzinlikten uzaklaştığı görüldü.

- İstanbul