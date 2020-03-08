Sancaktepe'deki silahlı kavgada 2 kişi ölü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sancaktepe'deki silahlı kavgada 2 kişi ölü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Sancaktepe'deki silahlı kavgada 2 kişi ölü, 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Sancaktepe'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sancaktepe'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Safa Mahallesi Cami Sokağı'ndaki iki aparmanın önündeki rögarlardan kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri müteahhit Şeker Ş'den sorunun çözülmesini istedi.

Olay yerine gelen Şeker Ş. ile apartman sakinleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine apartman sakinlerinden Seyithan Ö. ve Alican Ö. ile müteahhit Şeker Ş. silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Seyithan Ö. ve Alican Ö. yapılan müdahaleye kurtarılamadı. Şeker Ş'nin tedavisi sürüyor.

Bu arada polisin çevrede aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.

Olaya karıştığı tespit edilen bazı kişilerin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Sancaktepe'deki silahlı kavgada 2 kişi ölü, 1 kişi yaralandı

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:13 Kaynak: AA
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