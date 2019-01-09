Sancaktepe'deki Terör Saldırısı Davasında Karar

Sancaktepe'de, İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası'nda görev yapan askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen ve 6'sı asker 9 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti 2 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış...

Sancaktepe'de, İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası'nda görev yapan askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen ve 6'sı asker 9 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti 2 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 154'er yıl hapis cezasına çarptırdı.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar İrfan Kılıç ve Şaban Uslu ile tutuksuz sanık Abdulbaki Uslu katıldı. Tutuklu sanık Mehmet Akif Uslu'ya ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanıldı.



Sanıkların son savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, davayı karara bağladı.



Heyet, sanıklar İrfan Kılıç ve Mehmet Akif Uslu'yu "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile sabit olan eylemleri işleme biçimlerini dikkate alan heyet, indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Heyet, Kılıç ve Uslu hakkındaki "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunun, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçu içinde eridiğinden bu suçtan ayrıca ceza verilmesine yer olmadığını kararlaştırdı.



Sanık İrfan Kılıç ve Mehmet Akif Uslu'yu 9 kişiye karşı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden heyet, bu suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbetleri 16'şar yıla düşürerek, 2 sanığı toplamda 144'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Kılıç ve Uslu'ya "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan ise 6'şar yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezası veren heyet, bu suçu örgüt faaliyeti çerçevesinde işledikleri gerekçesiyle arttırıma giderek cezayı, 10'ar yıla yükseltti.



Kılıç ve Uslu'ya "askerin hizmetine verilmiş kara ulaşım aracına zarar vermek" ile "bombalama suretiyle mala zarar vermek" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden heyet, sanıklar Şaban Uslu, Umut Uslu ve Abdulbaki Uslu'nun tüm suçlardan beraatine karar verdi.



Heyet, tutuklu sanık Şaban Uslu'nun tahliyesine karar verirken, firari sanık Osman Gülen hakkındaki dava dosyasının ayrılmasına hükmetti.



-Olayın geçmişi



Sancaktepe'de 12 Mayıs 2016'da İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası'nda görev yapan askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında park halindeki patlayıcı yüklü bir aracın uzaktan infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında, 6'sı asker 9 kişi yaralanmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Osman Gülen, İrfan Kılıç, Şaban Uslu, Mehmet Akif Uslu ve Umut Uslu'nun "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağılaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye teşebbüs", "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı öldürmeye teşebbüs", "askerin hizmetine verilmiş kara ulaşım aracına zarar vermek", "bombalama suretiyle mala zarar vermek" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması, el değiştirmesi" suçlarından toplamda 225'er yıldan 624'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.



İddianamede, şüpheli Abdülbaki Uslu'nun ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.



Davaya bakan Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 6723 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 23 Temmuz 2016 tarihinden itibaren, 3713 sayılı yasa kapsamında açılacak olan davaların görevlendirilmiş olan il merkezlerinde bulunan Ağır Ceza Mahkemelerine açılabileceğini belirterek, görevsizlik kararıyla dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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