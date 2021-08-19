Sancaktepe'deki zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Sancaktepe'de, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kartal Samandıra TEM bağlantı yolunda 2 aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan 1 tır kaza nedeniyle fren yapınca yan devrildi.
Devrilen tırın etkisiyle 1 yolcu minibüsü, 2 servis aracı ve 1 otomobil de kazaya karıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 1'i ağır 5 yaralıyı ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti.
Kaza nedeniyle TEM otoyolu istikametine trafik akışı sağlanamadı. Kazaya karışan araçları olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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