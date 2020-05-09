Sancaktepe FK Başkanı Fatih Kol: Hızlı bir şekilde önlem alacağız

"4 futbolcu, antrenör, antrenör yardımcısı, masör ve çalışanlar olmak üzere pozitif sonuçlar geldi""Bütün spor kulüpleri de bir an önce takımlarını bu testlerden geçirsin ve şeffaf olsunlar""9 kişiye tam teşekküllü bir hastanede test yaptırıp sonuçlara göre hastanede tedavi...

"4 futbolcu, antrenör, antrenör yardımcısı, masör ve çalışanlar olmak üzere pozitif sonuçlar geldi" "Bütün spor kulüpleri de bir an önce takımlarını bu testlerden geçirsin ve şeffaf olsunlar" "9 kişiye tam teşekküllü bir hastanede test yaptırıp sonuçlara göre hastanede tedavi altına aldıracağız" "9 kişiye tam teşekküllü bir hastanede test yaptırıp sonuçlara göre hastanede tedavi altına aldıracağız" Mustafa AKIN/ - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Mustafa AKIN/ - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sancaktepe Futbol Kulübü; teknik heyetten 2, futbolculardan 4 ve çalışanlardan 3 kişi olmak üzere toplamda 9 kişide koronavirüse rastlandığını açıkladı. Teknik direktör Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu 'nun da arasında bulunduğu 9 kişinin dün yapılan COVID-19 testlerinin ardından sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenilirken, Sancaktepe FK ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza COVID-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişinin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur. Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri, COVID-19 protokolüne göre uygulanmaya başlanmıştır." BAŞKAN FATİH KOL: "BÜTÜN SPOR KULÜPLERİ BİR AN ÖNCE TAKIMLARINI BU TESTLERDEN GEÇİRSİN" BAŞKAN FATİH KOL: "BÜTÜN SPOR KULÜPLERİ BİR AN ÖNCE TAKIMLARINI BU TESTLERDEN GEÇİRSİN" Dün gece geç saatlere kadar kulüp binasında yer aldıklarını ifade eden Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Dün gece geç saatlere kadar kulüp binasında yer aldıklarını ifade eden Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol, şu anda kulüp bünyesinde görev yapan 9 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Kol, "4 futbolcu, antrenör, antrenör yardımcısı, masör ve çalışanlar olmak üzere pozitif sonuçlar geldi. Hızlı bir şekilde hastaneye sevkini yapıp kontrol yapıp 14 günlük karanina sürecini başlatacağız. Tesislerde karantina sürecini başlatıp testi negatif çıkanları ise evleri yakın olanları evlerine şehir dışından gelenleri başka bir yere nakledeceğiz. Hızlı bir şekilde önlem alacağız. Bütün spor kulüpleri de bir an önce takımlarını bu testlerden geçirsin ve şeffaf olsunlar açıklama yapsınlar. Şeffaf olmayıp saklarlarsa, futbolcular saklarsa, yönetim saklarsa bu büyük bir facia olur. Belki de bunun en hızlısını yapan öncü kulüplerdeniz. Hemen testleri yaptık ve böyle bir şeyle karşılaştık. Önlemleri alıp hemen gereğini yapacağız. 9 kişi tedavi altında değil şuan, dün açıklandı tükürük bezlerinden alınan sonuçlardan çıktı. Biz bu 9 kişiye tam teşekküllü bir hastanede test yaptırıp sonuçlara göre hastanede tedavi altına aldıracağız" diye konuştu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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