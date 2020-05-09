Sancaktepe Futbol Kulübünde koronavirüs testleri pozitif çıkanların durumu iyi

Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol, 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpte 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve bu isimlerin bir kez daha kontrolden geçeceğini söyledi.

TFF 2. Lig ekibinin kulüp başkanı Fatih Kol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede bulunan bu kişilerle iletişim halinde olduklarını belirterek, "9 kişide test pozitif çıktı, bunları tekrar kontrolden geçirip tesislerimizde izolasyona alacağız." dedi.

Testlerin pozitif çıkmasının ardından antrenmanları durdurduklarını vurgulayan Kol, "Negatif çıkanları başka lojmanlarda ağırlayacağız. Şu an testi pozitif çıkanlarda ciddi bir durum yok, sağlıklılar. Hemen hastaneyle temasa geçip tam teşekkül tedaviye aldık. Sonrasında tesislerimizde 14 günlük izolasyon olacak. Sağlıklı olanları başka lojmanlara yerleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun maçları haziran ayında oynatma kararına da değinen Kol, tüm liglerin aynı anda değerlendirilmesinin doğru olmadığını dile getirdi.

Bir kulüp başkanı olarak haziran ayında oynanacak maçların da ertelenmesini istediğini vurgulayan Kol, "Bizler de maçların oynanmasını istiyoruz ama ligler bu şekilde oynanamaz. Tüm maçları haziran ayına sıkıştırmak mantıklı gelmiyor." diye konuştu.

Kendi imkanlarıyla takımı iyi bir yere taşıdıklarını kaydeden Kol, şunları söyledi:

"Dünyanın parasını harcadık. 1'inci Lig'e çıkma potasındayız. Liglerin ertelenmesini istiyoruz. Süper Lig'i ve TFF 1. Lig'i haziranda oynatabilirsin. 2 ve 3. ligleri aynı dönemde oynatmak doğru değil. Zaten 6 maç var, haftada 2 maçla bitirirsin. Tüm maçları aynı dönemde oynatmak ciddi soruna neden olur. Alt ligleri ağustos ayına erteleyin. Sıcak değerlendirmesi yapılacak ama akşam saatlerinde maçlar oynanabilir. 15 milyon lira para harcadık. Biz de maçların oynanmasını istiyoruz."

TFF 1. Lig'e çıkma potasındaki bir kulübün başkanı olarak ertelemeden yana olduğunu vurgulayan Kol, "Tüm kulüp yöneticilerinin ve futbolcularının da duyarlı olması gerekiyor. 2'nci Lig'de takımı en erken toplayan biziz, testleri de yaptırdık ve spor kamuoyuyla paylaştık. Herkesin de bu şekilde hassas olmasını istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.