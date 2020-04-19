Sancaktepe hastane inşaatı devam ediyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Nisan'da yapılacağını duyurduğu Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin inşaat çalışmaları devam ediyor. Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ne yapılan bin yataklı hastane için inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor.