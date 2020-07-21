Sancaktepe, Hekimoğlu Trabzon'nu yenerek yarı finale çıktı - Son Dakika

Sancaktepe, Hekimoğlu Trabzon'nu yenerek yarı finale çıktı

Stat: Calista Sport CenterHakemler: Özgür Yankaya xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xxHekimoğlu Trabzon: Batuhan Şen x, Miraç Acer x (Ali Aydemir dk. 64 x), Talha Yazgan x, Onur Akdeniz xx, Bahadır Erol x, Volkan Altınsoy x (Muhammet Çoban dk.

Stat: Calista Sport Center

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Hakemler: Özgür Yankaya xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx


Hekimoğlu Trabzon: Batuhan Şen x, Miraç Acer x (Ali Aydemir dk. 64 x), Talha Yazgan x, Onur Akdeniz xx, Bahadır Erol x, Volkan Altınsoy x (Muhammet Çoban dk. 68 x), Samet Yalçın x, Doğan Ateş x, Hakan Yavuz x (Caner Aktaş dk. 68 xx), Abdulkadir Özdemir x (Ersel Alıyürek dk. 59 x), Taha Balcı x


Sancaktepe: Emre Satılmış xx, Erdinç Pekgöz xx, Ozan Tahtaişleyen xx, David Kılınç xx, Melik Derin (Behlül Aydın dk. 83 ?) xx, Alaattin Hamza Ok xxx, Halil İbrahim Tuna xx (Ogün Bayrak dk. 86 ?), Mert Örnek xx, İrfan Akgün xx (Selim Kayacı dk. 78 ?), Can Erdem (Ahmet Sivri dk. 86 ?)


Goller: Caner Aktaş (dk. 84 ) (Hekimoğlu Trabzon), Can Erdem (dk. 57), Alaattin Hamza (dk.63 pen.) Ahmet Sivri (dk. 90+4) (Sancaktepe)


Kırmızı kart: Batuhan Şen (dk. 90+1) (Hekimoğlu Trabzon)


Sarı Kartlar: Miraç (Hekimoğlu Trabzon), Ozan, Melik (Sancaktepe)

Ali Aydemir, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 00:41 

Son Dakika Spor Sancaktepe, Hekimoğlu Trabzon'nu yenerek yarı finale çıktı - Son Dakika Spor
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