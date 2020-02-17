Sancaktepe, Hüma ve Tolga'ya "Umut Ol"du - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sancaktepe, Hüma ve Tolga'ya 'Umut Ol'du - Son Dakika

Sancaktepe, Hüma ve Tolga'ya "Umut Ol"du

7 saat önce

Sancaktepe halkı, ilik yetmezliği ve lösemi teşhisi konulan Hüma ve Tolga'ya umut olmak için seferber oldu.

Sancaktepe, Hüma ve Tolga'ya

Sancaktepe halkı, ilik yetmezliği ve lösemi teşhisi konulan Hüma ve Tolga'ya umut olmak için seferber oldu. 2 gün boyunca süren kök hücre ve kan bağışı kampanyasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.


Sancaktepe Belediyesi Kızılay ile işbirliği çerçevesinde, Hüma ve Tolga'ya "Umut Ol" adı altında kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlattı. 13- 14 şubat tarihleri arasında Belediye hizmet binasının içinde kurulan Kızılay standına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Sancaktepeli vatandaşlar 2 gün süren kampanya boyunca 6 ay önce lösemi hastalığına yakalanan Tolga Eray (33) ve geçtiğimiz Ağustos ayında ilik yetmezliği teşhisi konulan Hüma Menice Gündüz (7) için seferber oldu.


Başlattıkları kampanyanın çok anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Tolga Bey Karasu Belediyesinde çalışan Fen İşler Müdürümüz iken talihsiz bir hastalığa yakalandı. Onun ailesinden gelen talep, yine Hüma isimli kızımızın annesinin gelip bana kök hücre ile ilgili çalışma yapmamızı, hem kendi evladı için hem de bundan sonra ihtiyacı olacaklar için bir farkındalık oluşturmamız gerektiğini söylediğinde çok duygulandım. ve onlara destek olmak amacıyla Kızılayımız ile bugün güzel bir çalışmaya imza atıyoruz. Kan bağışı ve kök hücreyle ilgili mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.


Ağustos ayında ilik yetmezliği teşhisi konulan Hüma Menice Gündüz'ün annesi Tuğba Gündüz 6 aydır kök hücre için çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Sokaklarda, okullarda ve belediyelerde insanlara kök hücrenin ne demek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sizden ricam ön yargılı davranmayın bugün bize yarın size dedikleri şey gerçekten insanların başına geliyormuş, bunlardan bir tanesi biz olduk. Sizden tek ricam kök hücre ile ilgili yeterli bilgi alabilmek için bütün sağlık birimlerine gidebilirsiniz. Yapacağınız 3 tüp kan örneğini Kızılay'a bağış yaparak donör olup olmama şansınıza bakılıyor. Gerekli bütün bilgileri Kızılay size aktarıyor bu konuda duyarsız olmamanızı istiyorum" diye konuştu.


Belediye çalışanlarından olan Şevki Dursun isimli bir kişi ise Kızılay'a kan bağışında bulunarak, "Herkesi kan bağışına davet ediyoruz. Kan hayat demektir hem sağlık açısından hem de insanlık namına çok önemli" diye konuştu. - İSTANBUL

Sancaktepe, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:19 Kaynak: İHA
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