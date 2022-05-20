"Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı" başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı" başladı

20.05.2022 21:55

"Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı" başladı Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Kariyer ve İstihdam" Fuarı başladı.

"Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı" başladı

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Kariyer ve İstihdam" Fuarı başladı. Sancaktepe'deki istihdam verileri ile ilgili konuşan Başkan Döğücü, " İŞKUR'umuzun çalışmasıyla 40 bin kişinin istihdam edildiğini biliyoruz. Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi olarak da 2 bin kişiyi bizatihi biz işe yerleştirdik" dedi.

Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Kariyer ve İstihdam Fuarı" resmi törenle açıldı. Programa, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ilçe genelinde faaliyet gösteren 25 firma ve birçok vatandaş katıldı.

İstihdama katkı sağlamak ve işveren ile iş arayan vatandaşların bir araya geldiği fuarda stand kuran firmalar ziyaretçiler ile bire bir görüşerek kariyer planlamaları hakkında bilgi alışverişi yapıyor. 21 Mayıs Cumartesi akşamına kadar sürecek fuarda, katılımcılara belirlenen saatler içinde İleri Mülakat teknikleri konusunda uzman kişilerce eğitim verilecek.

İlçe genelinde iş arayan vatandaşlar ile işçi arayan firmaları buluşturduklarını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, pandemi döneminde Sancaktepe'de toplam 42 bin vatandaşın istihdam edildiğini belirterek "Biz epeydir bu kariyer ve istihdam konusunda belediye olarak özel birim kurduk, çalışıyoruz. Bugün de hem meyvelerini aldık hem de daha geliştirmek için bu fuarımızı açtık. Bizim ilçemizde olan ve civar ilçelerde olan istihdam alanları, işverenler burada stant açtılar. Meslek lisesinden meslek eğitimi alan çocuklarımız da geldi. Firmalarımız, gençlerimiz burada bizim Kariyer ve İstihdam Fuarımızda buluşacaklar. 3 gün boyunca burada işçi arayan, işverenlerle iş arayan gençler buluşacaklar ve inşallah çok güzel bir verim alacak. Şunu belirtmek isterim ki Sancaktepe'de istihdam alanında yapmış olduğumuz çalışmaların rakamsal olarak da meyvelerini verdiğini görüyoruz. Bugün edindiğimiz rakamlara göre sadece İŞKUR'umuzun çalışmasıyla 40 bin kişinin istihdam edildiğini biliyoruz. Artı Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi olarak da 2 bin kişiyi bizatihi biz işe yerleştirdik. Dolayısıyla 42 bin kişiyle zannediyorum büyük bir birincilik bekliyoruz. Bu 2019'dan beri olan veriler. Ama 2 yılı bu rakamların tamamen pandemi döneminde küresel salgın döneminde olan iş yerlerinin kapalı olduğu, kimsenin işçi alamadığı dönemleri de içerdiğine göre biz bu yazın başlangıcından itibaren de rakamlarda da büyük bir artış da bekliyoruz inşallah" dedi.

Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı
Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı
Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı
Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı

YORUMLAR
500
'Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı' başladı 'Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı' başladı
Kaynak: İHA

Sancaktepe, İstihdam, Hisarcık, İŞKUR, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel 'Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı' başladı - Son Dakika


Son Dakika
21:44 Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı
21:07 Milletin Sesi İstanbul mitinginin ayrıntıları netleşti: CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu halkın içinden dinleyecek
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
20:53 Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
20:29 Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 22:05:15. #1.13#
SON DAKİKA: "Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement