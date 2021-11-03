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SANCAKTEPE KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, 1 YARALI - Son Dakika

SANCAKTEPE KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, 1 YARALI

03.11.2021 09:38

SANCAKTEPE Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

SANCAKTEPE Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bağlantı yolu çıkışında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametine giden Kemal Ahmet Çalı yönetimindeki 41 VN 690 plakalı kamyon, aynı istikamette giden Serkan Atış'ın kullandığı 54 AER 855 plakalı tekstil maddesi yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Kemal Ahmet Çalı, direksiyon kabininde sıkıştı. Yaralı sürücü Kemal Ahmet Çalı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulansla hastaneye gönderildi. Kazanın ardından tekstil malzemeleri etrafa saçılan diğer kamyonun sürücüsü Serkan Atış, "Ben orta şeritten giderken arkadan geldi, çarptı. Nasıl olduğunu anlamadım. Arkamızdan çarpınca bu duruma geldik. Eşyalar da etrafa dağıldı" dedi. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SANCAKTEPE KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, 1 YARALI
SANCAKTEPE KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, 1 YARALI
SANCAKTEPE KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, 1 YARALI
SANCAKTEPE KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, 1 YARALI
SANCAKTEPE KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, 1 YARALI
SANCAKTEPE KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, 1 YARALI

Ümraniye, İtfaiye, Marmara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SANCAKTEPE KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, 1 YARALI - Son Dakika
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