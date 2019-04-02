Son Dakika Haberleri: Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi

1 saat önce

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil malzemeleri taşıyan TIR bariyerlere çaptıktan sonra yan yattı.

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi, System.String[]


Sancaktepe  Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil  malzemeleri taşıyan TIR bariyerlere çaptıktan sonra yan yattı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen TIR'daki malzemeler yola saçılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 08.00 sıralarında  Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddialara  göre 27 J 1092 plakalı TIR'ın sürücüsü Halis Çakır bilinmeyen bir nedenle TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR bariyerleri parçaladıktan sonra yan yattı. Tekstil malzemeleri taşıyan TIR yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi.

MALZEMELER YOLA SAÇILDI

Kazayı sürücü yara almadan atlatırken TIR'daki malzemeler yola saçıldı. Polis ekipleri ve otoyol görevlileri dubalar  koyarak çevre güvenliğini aldı. Görevliler vinç yardımıyla otoyola saçılan malzemeleri yol kenarına aldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü bir şeklide verildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Yan yatan TIR'ın görüntüsü

-Yola saçılan malzemelerden görüntü

-Parçalanan bariyerleri

-Polis ve otoyol  görevlilerinden görüntü

-Yolu açma çalışmaları

-Malzemelerin vinç yardımıyla yol kenarına alınması

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:48 Kaynak: DHA

Sancaktepe, Marmara, TEM Otoyolu, Güncel
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