Son Dakika Haberleri: Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi

53 dakika önce

SANCAKTEPE Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil malzemeleri taşıyan TIR bariyerlere çaptıktan sonra yan yattı.

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi, System.String[]
SANCAKTEPE Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil malzemeleri taşıyan TIR bariyerlere çaptıktan sonra yan yattı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen TIR'daki malzemeler yola saçılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddialara göre 27 J 1092 plakalı TIR'ın sürücüsü Halis Çakır bilinmeyen bir nedenle TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR bariyerleri parçaladıktan sonra yan yattı. Tekstil malzemeleri taşıyan TIR yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi.

MALZEMELER YOLA SAÇILDI

Kazayı sürücü yara almadan atlatırken TIR'daki malzemeler yola saçıldı. Polis ekipleri ve otoyol görevlileri dubalar koyarak çevre güvenliğini aldı. Görevliler vinç yardımıyla otoyola saçılan malzemeleri yol kenarına aldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü bir şeklide verildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:56 Kaynak: DHA

Marmara, TEM Otoyolu, Güncel
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