Sancaktepe Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Sancaktepe Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1 yaralı

25.05.2022 20:05

Sancaktepe Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1 yaralı Yavaşlayan otomobile kamyonet çarptı Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan otomobil sürücüsü aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı.

Sancaktepe Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1 yaralı

Yavaşlayan otomobile kamyonet çarptı

İSTANBUL - Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan otomobil sürücüsü aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı. Arkadan gelen bir kamyonet sürücüsü ise önünde duran otomobile duramayarak çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde seyir halinde olan iki araçtan 01 AGN 109 plakalı Honda marka otomobil sürücüsü Ozan Şahin otomobilini otoyol üzerinde dörtlü ikaz lambasını açtıktan sonra yavaşlattı. Hemen arkasında seyir halinde olan 35 AAT 278 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsü Mustafa Avcılar ise aniden frene bassa da aracını durduramayarak önündeki otomobile arkadan çarptı. Kazada Ozan Şahin yönetimindeki otomobil adeta kağıt gibi ezilerek ağır hasar aldı. Mustafa Avcılar yönetimindeki kapalı kasa kamyonetin ön tarafında ise maddi hasar meydana geldi.

Otomobil içerisinde bulunan Ozan Şahin yaralanırken kamyonet sürücüsü Mustafa Avcılar şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ozan Şahin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Sancaktepe Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1 yaralı
Sancaktepe Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1 yaralı
Sancaktepe Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1 yaralı
Sancaktepe Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1 yaralı

YORUMLAR
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Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Sancaktepe, Marmara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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