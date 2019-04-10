Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'nin İlk Kadın Belediye Başkanı Döğücü Mazbatasını Aldı

Sancaktepe'nin İlk Kadın Belediye Başkanı Döğücü Mazbatasını Aldı

1 saat önce

AK Parti'den Sancaktepe Belediye Başkanlığına seçilen Şeyma Döğücü mazbatasını aldı.

Sancaktepe'nin İlk Kadın Belediye Başkanı Döğücü Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den Sancaktepe Belediye Başkanlığına seçilen Şeyma Döğücü mazbatasını aldı.

İlçe seçim kurulu başkanlığındaki törende Döğücü'ye mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mahmut Çelebi verdi. Törende, meclise girmeye hak kazanan meclis üyelerine de mazbataları verildi.

Döğücü törenin ardından yaptığı konuşmada, 31 mart gününe kadar çok ciddi emek verdiklerini, Sancaktepe'ye kendilerini ve yapacaklarını arz ettiklerini ve vatandaşların güvenini talep ettiklerini dile getirdi.

Sancaktepe'nin kendilerine olan güvenine sonsuz minnettarlık duyduğunu belirten Döğücü, "Bu güvene layık olmak için beş yıl boyunca dürüst, adil, ve durmadan, yorulmadan çalışmaya, işte bu mazbatayla birlikte söz veriyorum. Bu mazbatanın anlamı benim için budur. Biz bugün mazbatamızla birlikte omzumuza çok büyük bir yük ve sorumluluk aldık. Rabbimden bu sorumluluğu yerine getirebilmeyi diliyorum ve inşallah buna gayret edeceğiz" diye konuştu.

Törene İstanbul Milletvekilleri Emine Sare Aydın Yılmaz ve Canan Kalsın'ın yanı sıra AK Parti'li meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:10 Kaynak: AA
Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediye, AK Parti, Sancaktepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti, Büyükçekmece İçin Olağanüstü İtiraz Dilekçesini Verdi Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş Son Dakika! AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:58:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sancaktepe'nin İlk Kadın Belediye Başkanı Döğücü Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]