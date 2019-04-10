Sancaktepe'nin İlk Kadın Belediye Başkanı Döğücü Mazbatasını Aldı

AK Parti
'den Sancaktepe Belediye
Başkanlığına seçilen Şeyma Döğücü
mazbatasını aldı.
İlçe seçim kurulu başkanlığındaki törende Döğücü'ye mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mahmut Çelebi
verdi. Törende, meclise girmeye hak kazanan meclis üyelerine de mazbataları verildi.
Döğücü törenin ardından yaptığı konuşmada, 31 mart gününe kadar çok ciddi emek verdiklerini, Sancaktepe'ye kendilerini ve yapacaklarını arz ettiklerini ve vatandaşların güvenini talep ettiklerini dile getirdi.
Sancaktepe'nin kendilerine olan güvenine sonsuz minnettarlık duyduğunu belirten Döğücü, "Bu güvene layık olmak için beş yıl boyunca dürüst, adil, ve durmadan, yorulmadan çalışmaya, işte bu mazbatayla birlikte söz veriyorum. Bu mazbatanın anlamı benim için budur. Biz bugün mazbatamızla birlikte omzumuza çok büyük bir yük ve sorumluluk aldık. Rabbimden bu sorumluluğu yerine getirebilmeyi diliyorum ve inşallah buna gayret edeceğiz" diye konuştu.
Törene İstanbul
Milletvekilleri Emine Sare Aydın Yılmaz
ve Canan Kalsın
'ın yanı sıra AK Parti'li meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.