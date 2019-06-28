Sancaktepe Paşaköy Şile Bağlantı Yolu'nda bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle öldürüldü.
1 saat önce
Sancaktepe Paşaköy Şile Bağlantı Yolu'nda bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle öldürüldü.
Sancaktepe Paşaköy Şile
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:43 Kaynak: İHA
Bağlantı Yolu'nda bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle öldürüldü. Polis
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