Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı - Son Dakika

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı
9 Nisan'da temeli atılan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı.
9 Nisan'da temeli atılan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Yapımı süren hastanenin son hali havadan görüntülendi.
Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin inşaatında sana yaklaşıldı. 9 Nisan'da temeli atılan hastane inşaatında işçilerin yoğun çalışması sürüyor. İnşaat alanında çok sayıda vinç, iş makinesi ve kamyonun yer aldığı görüldü. Yerleşkedeki toprak alanlara ağaç dikimi ve peyzaj çalışmaları da tamamlandı. Yaklaşık 184 bin metrekare alana kurulacak olan hastanenin bin 8 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olması amaçlanıyor. Salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenen ve 432 yoğun bakım odası bulunan hastanenin her odası da istenildiğinde yoğun bakım odasına dönüştürülebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 04:38 Kaynak: DHA
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