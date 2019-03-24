Son Dakika Haberleri: Sancaktepe Tem'de İett Otobüsü Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı

Sancaktepe Tem'de İett Otobüsü Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı

38 dakika önce

SANCAKTEPE TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünün önündeki servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Sancaktepe Tem'de İett Otobüsü Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı, System.String[]
SANCAKTEPE  TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünün önündeki servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hafif yaralandı. 

Kaza, saat 17.45 sıralarında, Sancaktepe TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri'ne gelmeden Kadıköy istikametinde meydana geldi. 34 LAU 922 plakalı servis minibüsü sürücüsü Suat Bulut, iddiaya göre önünde bir anda duran ve kazanın ardından uzaklaşan bir otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Durmasıyla birlikte arkasındaki Fırat Demir'in kullandığı 34 TP 9942 plakalı İETT otobüsü duramayarak servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İETT otobüsü, su kanalını aşıp yol kenarındaki çim alana çıktı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazanın ardından Kadıköy istikametinde yoğunlaşan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazaya karışan servis minibüsünde bulunan Ergün Bulut, "Önümüzde otomobil bir anda durdu. Ona vurmamak için biz de ani fren yaptık. Bunun üzerine arkamızdaki otobüs duramayarak bize çarptı. 4 kişi yaralandı ama durumu ağır olan kimse yok, boyunlarından falan hafif yaralandılar." dedi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:38 Kaynak: DHA

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