SANCAKTEPE VE ATATÜRK HAVALİMANINDA SALGIN HASTANELERİ YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika

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SANCAKTEPE VE ATATÜRK HAVALİMANINDA SALGIN HASTANELERİ YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
6 saat önce
(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 04:01 Kaynak: DHA
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