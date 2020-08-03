SANCAKTEPE VE KAĞITHANEDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA - Son Dakika

SANCAKTEPE ve Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kilogram uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 30 Temmuz ve 01 Ağustos tarihleri arasında Sancaktepe ve Kağıthane'de operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 5 kilo 140 gram skunk, 83 gram toz esrar, 46 adet alüminyum folyo içerisinde daralı ağırlığı 39 gram gelen ot esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet alüminyum folyo rulosu, 2 adet cep telefonu, 28 bin 50 dolar, 36 bin 155 lira para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları ise polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi.