Son dakika haberleri: Sancaktepe ve Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

SANCAKTEPE ve Ümraniye 'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu maddeler ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlar polis kamerasına yansıdı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne dün gelen M.G., Adem B'nin, kendisini uyuşturucu madde satışında aracı olarak kullandığını söyledi. M.G.'nin gösterdiği yerde, 8 parça halinde toplam ağırlığı 174 gram gelen bonzai ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli Adem B., Yunus Emre Mahallesi 'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ümraniye'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bugün yapılan operasyonda da İrfan T'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Uyuşturucu maddeleri Tantavi Mahallesinde bulunan bir adreste sakladığı belirlenen İrfan T, ikamet ettiği Atatürk Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan operasyonda 6.482 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4060 TL ele geçirildi. Yakalanan İrfan T, adliyeye sevk edildi.

- İstanbul