Son Dakika Haberleri: Sancaktepe Yenidoğan'da bir okulda elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.
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Sancaktepe Yenidoğan'da bir okulda elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.

32 dakika önce

Sancaktepe Yenidoğan'da bir okulda elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.

Sancaktepe Yenidoğan'da bir okulda elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı., System.String[]

Sancaktepe Yenidoğan'da bir okulda elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Öğrenciler okuldan dışarı çıkarılırken itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor - İSTANBUL

Sancaktepe, Yenidoğan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:02 Kaynak: İHA
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