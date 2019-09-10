Sancaktepe Yenidoğan'da bir okulda elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.
1 saat önce
Sancaktepe Yenidoğan'da bir okulda elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:07 Kaynak: İHA
Sancaktepe Yenidoğan'da bir okulda elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Öğrenciler okuldan dışarı çıkarılırken itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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