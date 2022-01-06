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SANCAKTEPE YENİDOĞAN HATTINDA BİR DURAK DAHA KAPATILDI - Son Dakika

SANCAKTEPE YENİDOĞAN HATTINDA BİR DURAK DAHA KAPATILDI

06.01.2022 10:42

Yenidoğan-Taşdelen metro inşaatında yapılan kazı çalışmaları Büyükşehir Belediye ekiplerince beton dökülerek kapatılmaya başlandı.

SANCAKTEPE-Yenidoğan- Taşdelen metro inşaatında yapılan kazı çalışmaları Büyükşehir Belediye ekiplerince beton dökülerek kapatılmaya başlandı. Kapatılan metro şantiyesi havadan görüntülendi. Mahalle sakinleri ise metro hattının kapatılmasına tepki gösterdi. Konuyla ilgili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz mayıs ayında inşaatını durdurduğu Sancaktepe-Yenidoğan metro inşaatının ardından yine aynı hat üzerinde bulunan Sarıgazi durağını da beton dökerek kapatmaya başladı. Sancaktepe ilçe sınırları içinden geçen 6 durak ve 6,96 kilometre uzunluğunda olan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek (Sarıgazi- Taşdelen) metro hattının, Sarıgazi Eski Ankara Caddesi üzerinde yer alan durağa ait inşaat alanını toprakla doldurarak, inşaatı durdurdu. Mahalle sakinleri ise yaşanan duruma tepki gösterdi.

Mahalle sakini Medeni Zorlu, "2 yıldır çalışma yok. Malzemeleri, vinci kaldırmışlar götürmüşler. Biz de bu mahallede oturuyoruz, sevindik. Ulaşım daha güzel olacaktı. Ama olmadı, demek ki nasip olmadı bu mahalleye" dedi.

"SANCAKTEPE HALKININ HAYALLERİNE DE ATILMIŞ BİR TOPRAKTIR"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "7 ay içinde ilçemizden geçen metro hattının Yenidoğan durağının ardından Sarıgazi durağına atılan bu toprak sadece metro alanına değil Sancaktepe halkının hayallerine de atılmış bir topraktır. İstanbul halkı, özellikle Sancaktepe halkı 7 ay içinde ikinci kez metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri de gördü. Bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır. Sancaktepe Belediye Başkanı olarak ilçe halkımıza reva görülen bu kararı kabul etmiyoruz" dedi

SANCAKTEPE YENİDOĞAN HATTINDA BİR DURAK DAHA KAPATILDI
SANCAKTEPE YENİDOĞAN HATTINDA BİR DURAK DAHA KAPATILDI
SANCAKTEPE YENİDOĞAN HATTINDA BİR DURAK DAHA KAPATILDI

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Sancaktepe, Yenidoğan, Taşdelen, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SANCAKTEPE YENİDOĞAN HATTINDA BİR DURAK DAHA KAPATILDI - Son Dakika
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