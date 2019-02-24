Son Dakika Haberleri: Sancaktepeli Gençler Şeyma Döğücü'yü Coşkuyla Karşıladı

Sancaktepeli Gençler Şeyma Döğücü'yü Coşkuyla Karşıladı

16 dakika önce

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, Veysel Karani Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Sancaktepeli Gençler Şeyma Döğücü'yü Coşkuyla Karşıladı, System.String[]
AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, Veysel Karani Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi. "Gençler bizim geleceğimiz" diyen Döğücü, 'Kuluçka Merkezi' projesini gençlerle paylaştı.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, seçim çalışmaları kapsamında Veysel Karani Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi. Yoğun kar yağışına rağmen gençler Döğücü'yü dinlemek için buluşmaya akın etti. Sancaktepeli gençlerin enerjisinden oldukça memnun olan Döğücü, 'Gençler için çok önemli projelerimiz var' diyerek, seçimlerden sonra yapacakları projelerden bahsetti.

Girişimci gençlere masa, sandalye, telefon gibi ihtiyaçlarını temin edeceklerini ve onlar kendi işlerini kurup bir düzene oturtana kadar onların yanında destekçisi olacaklarını dile getiren AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepeli gençlerin fikir üretip, bunları hayata geçirebilecekleri Kuluçka Merkezleri açacaklarını ifade etti. Döğücü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençler için bir Ar-Ge Merkezi bir inovasyon merkezi şimdi ki adıyla Kuluçka Merkezi diyorlar. Yani fikir üretme merkezleri hazırlayacağız. Bir birim oluşturacağız ve içinde masası, sandalyesi, bilgisayarı ve diğer teknolojik ihtiyaçları sizlerin hizmetine sunacağız. Sizler orada geleceğe dair projeler üreteceksiniz." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:23 Kaynak: İHA

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