Sancaktepeli öğrenciler toprağa fidan dikerek geleceğe nefes oldu - Son Dakika

Sancaktepeli öğrenciler toprağa fidan dikerek geleceğe nefes oldu

İSTANBUL - Sancaktepe'de ilkokul öğrencileri, geleceğe nefes olmak için Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprağa 300 adet fidan dikti. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Sancaktepe' de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Paşaköy'deki Sancaktepe Belediyesi Ağaçlandırma Alanına öğretmenleriyle birlikte gelen ilkokul öğrencileri, 300 adet fidanı toprağa dikti. Fidan dikerek geleceğe nefes olan öğrencilere Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu ile Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de eşlik etti. Etkinliğe korona virüs önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlik öncesinde konuşma yapan Başkan Av. Şeyma Döğücü, "Hepinizi kışla baharın arasında, hakikaten nefes aldığımız bu günde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeşil bizim bu dünyaya borcumuz. Bugün korona virüs belasını yaşıyorsak bu dünyaya vefasızlık ettiğimizden dolayı yaşıyoruz. Artık aklımızı başımıza almamız lazım. Dünyaya, doğal düzene Rabb'imizin bize verdiği nimetlere şükrümüzü biz de göstermeliyiz. Onun için ağaç, yeşil bizim için çok önemli. Resulullah Efendimiz "Bugün kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı toprağa dikin" demiş. Onun için biz bulduğumuz her yere ağaç dikmenin derdindeyiz. Geçtiğimiz sene diktiğimiz fidanlar yeşerdi, Maşallah orada büyüyorlar. Bugün de yine 300 fidanı toprakla burada buluşturacağız. Tabii bakanlığımızın başlatmış olduğu Milli Ağaçlandırma Gününde bunu yapalım istedik. Biz çok çeşitli vesilelerle de fidanları toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene evlatlarımızla, yavrularımızla okuldaki öğrencilerimizle birlikte yapmıştık. Bu sene tabii bu korona virüs vesilesiyle sosyal mesafe gözettiğimizden dolayı kimseyi riske atmak istemedik. O yüzden böyle sizlerle hemen hızlıca bunu yapacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Dünyaya olan vefamızı, bize unutturmasın. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miraslar bunlar. Katlar yatlar değil. Bırakacağımız miras bu yeşiller, bu fidanlar bu ağaçlar olacak" dedi.