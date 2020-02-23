Sancaktepeliler hamsiye doydu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sancaktepeliler hamsiye doydu - Son Dakika

Sancaktepeliler hamsiye doydu

6 saat önce

Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe Trabzonlular Derneğince düzenlenen Hamsi Festivali'nde 5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.

Sancaktepeliler hamsiye doydu, System.String[]

Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe Trabzonlular Derneğince düzenlenen Hamsi Festivali'nde 5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Festivalde hamsi yemek isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.


Samandıra Meydanı'nda 3'üncüsü düzenlenen festivale Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, belediye personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. 5 ton hamsinin dağıtıldığı festivalde yüzlerce metre uzunluğunda kuyruk oluştu. Başkan Döğücü ızgaralarda pişirdikleri hamsileri ekmek arası yaparak vatandaşlara ikram etti. Festivalde mehter takımı ile yöresel şarkıcılar sahne aldı. Kemençenin çalındığı festivalde vatandaşlar horon oynadı.


Izgara başında hamsi dağıtan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bugün Trabzonumuzun güzel dernekleri bir araya geldi. Biz de onlara destek olduk. Burada hamsi şenliği yapıyoruz. Mis gibi hamsi kızartması kokuyor. Vatandaşlarımızdan ilgi çok yoğun. Bu akşama kadar burada hamsi yiyeceğiz. Kemençemizi dinleyeceğiz. Aşıklarımızın atışmasını dinleyeceğiz. Güzel bir gün geçireceğiz. Hava da güzel. Sancaktepe'de bugün Trabzon var" dedi.


Özkan Sancaktar adlı vatandaş, "Hamsi festivalindeyiz, sabah yerim, öğle, akşam yerim. Hamsi leziz, çok güzel. Sancaktepe Belediyesine, Trabzon Derneğine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Sancaktepe Belediye, Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Afet Uzmanı Yıldırım Güngör canlı yayında uyardı: Kerpiç evler yıkılabilir, boşaltılmalı
İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 22:31:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sancaktepeliler hamsiye doydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]