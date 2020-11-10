Sancar, HDP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sancar, HDP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

10.11.2020 14:33
Sancar, HDP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Sadece Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifası yetmez. Cumhurbaşkanı, kabinesiyle birlikte istifa etmelidir.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Sadece Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifası yetmez. Cumhurbaşkanı, kabinesiyle birlikte istifa etmelidir. Sorumluluğu üstlenme cesaretini ve basiretini göstermesini bekliyoruz." dedi.

Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iki gündür canlı yayında bir çöküş hikayesini izlediklerini belirterek, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifasını sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi.

Mesajın Bakana ait olup olmadığının tartışıldığını ve iktidara yakın medyanın meseleyi hiç görmediğini ifade eden Sancar, "Muhtemelen bir işaret, talimat beklediler. Bu talimat gelmedi. Birkaç tane televizyon kanalı haberi verdi elbette ama onlar yandaş kanallar değil." diye konuştu.

Ortada bir ekonomik krizin olduğunu herkesin bildiğini ve kimsenin de bunu saklayabilecek durumda olmadığını savunan Sancar, "Bu ekonomik krizin sadece bir bakan, şahıs meselesi olmadığını da gayet iyi biliyoruz. Bakanının istifasının sadece bir kızgınlık, kırgınlık sorunu olmadığını da biliyoruz. Ortada çok daha derin bir sorun, sistemin iflası, rejimin çöküşü gerçeği var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte yapılan anayasa değişikliği referandumu sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmaları anımsatan Sancar, "Yeni sistemin şahsa bağlı olmayacağını söylüyor ama görüyorsunuz, tek bir işareti olmadan kimse artık hareket etmiyor. Medya, kamu kurumları, Meclis oradan işaret bekliyor, kurumların hepsi neredeyse tek adama bağlanmış durumda. Söylediklerinin tam tersi yaşanıyor. O nedenle bu sistem çökmektedir." dedi.

Yeni sistemin Türkiye'ye yoksulluğu getirdiğini ve o nedenle de çöktüğünü ileri süren Sancar, "Çöken sadece maliye bakanının koltuğu değildir; çöken sistemin kendisidir." diye konuştu.

"İlk fırsatta seçime gidilmelidir"

Sancar, sorumluluğu sadece bir kişiye yükleyerek kurtulunamayacağını ve asıl sorumlunun sistemin en tepesindeki olduğunu öne sürerek, şöyle dedi:

"Sadece Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifası yetmez. Cumhurbaşkanı, kabinesiyle birlikte istifa etmelidir. Sorumluluğu üstlenme cesaretini ve basiretini göstermesini bekliyoruz. Önümüzde artık yeni bir dönem var. Bu dönemin de en önemli hedeflerinden biri erken seçim olacaktır. Bu sistem çöktü. Hem bu iktidarı, sistemi hem de bu düzeni değiştirmek için ilk fırsatta, en kısa zamanda seçime gidilmelidir. Seçime gitmenin de şu şartlarda en ahlaki yolu Cumhurbaşkanının kabinesiyle birlikte istifa etmesidir."

İktidarın çöküşünün en büyük nedeninin "Kürt düşmanlığı" olduğunu iddia eden Sancar, "Kürt sorununda çözümsüzlük politikası bugüne kadar bütün iktidarları çözen, çökerten en temel sebep olmuştur." diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile terör örgütü arasında yaşanan gelişmelere değinen Sancar, "Kürt güçleri arasında yüksek gerilim yaşandığı belirtiliyor. Buna ilişkin maalesef bazı olumsuz gelişmeler de yaşanıyor. Bir halk, bir bütün olarak böyle tehdit altındayken hiçbir Kürt gücü, bu gerçekliği yok sayarak kendi halkı içinde yeni acılar yaratacak gelişmelere sebep olma hakkına sahip değildir. Sorun ne olursa olsun Kürt güçlerine düşen tek şey çözümü diyalogda aramak." değerlendirmesinde bulundu.

Sancar, HDP'nin bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

HDP'nin yeni bir mücadele programı başlattığını hatırlatan Sancar, "Bu yeni mücadele programı, artık halkın sabrının taştığının bir ifadesi olarak hazırlandı. Sabrımız taşıyor. Baskıya, zulme, yoksulluğa, keyfiliğe, çürümüşlüğe karşı sabrımız tükeniyor. Elbette erken seçim talebimizi sürekli dile getireceğiz ama mücadeleyi sadece seçime bağlayarak o günü bekleyecek değiliz." dedi.

Sancar, iktidarın, istifa ve erken seçim kararı almakta direnmesi durumunda bunu hazırladıkları demokratik eylem programıyla her gün yeniden gündeme getireceklerini dile getirerek, "İstifa ve erken seçim talebini bu toplumun talebine dönüştüreceğiz. Öyle bir basınç yaratmalıyız ki kaçmak zorunda kalsınlar. Kaçtıklarında da bu ülkeyi bir beladan kurtarmakla kalmayacağız. Yeniyi, iyiyi, güzeli hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Berat Albayrak, İstifa, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Sancar, HDP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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