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Sancar: HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler - Son Dakika

Sancar: HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler

29.07.2021 18:42
Sancar: HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler, System.String[]

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'Dere Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılan esnafı ziyaret etmek üzere Bitlis'e geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'Dere Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılan esnafı ziyaret etmek üzere Bitlis'e geldi. Sancar, "Bundan sonraki yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim gelirse gelir. Gelen gelir, gelmeyen kendi yoluna devam eder. Kendi yoluna devam ettiğinde HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler. Bitlis esnafını nasıl mağdur ettiklerinin farkındayız" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Bitlis'te yürütülen 'Dere Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılan esnafı ziyaret etmek üzere kente geldi. Partililerin katıldığı toplantının ardından Ulu Cami Meydanı'nda konuşma yapan Sancar, HDP'nin kimseyle bir ittifak içinde olmadığını söyledi. Sancar, Bitlis'te yürütülen proje kapsamında alınan kararların milletvekiline sorularak alındığını, doğrusunun bu projelerin muhatabı olan halka sormak olduğunu söyledi. Sancar, "Bizim diğer partilere bir çağrımız yok. Yok efendim şu ittifakmış, bu ittifakmış, bizi ilgilendirmiyor. Şu şahıs adaymış, bu şahıs adaymış bizi ilgilendirmiyor. Biz yolumuza sizlerle devam ediyoruz. Bu yolda sizlerin görüşlerini alarak, sizlerin bu etkisini görerek, yaptığımız toplantılarda bizlere söylenenleri dikkate alarak kararlarımızı vereceğiz. Bundan sonraki yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim gelirse gelir. Gelen gelir, gelmeyen kendi yoluna devam eder. Kendi yoluna devam ettiğinde HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler. Bitlis esnafını nasıl mağdur ettiklerinin farkındayız. Ayrımcılıkla, rant yaratarak, burada Bitlis'i yıkmaya çalıştıklarının farkındayız. Elbette sağlıklı bir kentsel yenilenme için biz de destek veririz. Ama tek kişinin kararı ile değil. Sarayda bir kişi karar alacak, gelecek bir bakanlık burada planlar yapacak, planları yaparken de buranın rantını yiyen bir iki milletvekilini çağıracak, onların çıkarına göre yapacak. Yok böyle yağma. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

AŞI OLUN ÇAĞRISI YAPTI

Mithat Sancar, vatandaşların sokaklardaki dedikodulara aldırış etmeden aşı olması gerektiğini belirterek, "Şimdi madem aşılar geç de olsa geldi. Artık bizlerde kendimiz için, sevdiklerimiz için halkımız için, geleceğimiz için aşı olalım. Başka şeylere kulak asmayalım. Aşıyı olalım, taleplerimizi yine en yüksek sesle dile getirelim. Sağlık hakkı en önemli haklardandır. Ama sağlık hakkının ana dilinde verilmesi de kutsal bir haktır" dedi.


Sancar: HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler
Sancar: HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler
Sancar: HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler
Sancar: HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler
Sancar: HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler

Halkların Demokratik Partisi, COVIRAN Bereket, Mithat Sancar, Bitlis, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Sancar: HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler - Son Dakika


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