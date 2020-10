Sancar, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Kobani protestoları bahanesiyle yürütülen soruşturma, tepeden tırnağa yalan üzerine kurulmuştur ve her gün yeniden ve daha da berbat yalanlarla genişletiliyor." dedi.

Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te meydana gelen terör saldırısının yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Yurdun her bir köşesinde bombalar patlarken, insanlar katledilirken on binler Ankara'da barış için bir araya geldiler. O insanlara vahşice, acımasızca saldırıldı. IŞİD canileri saldırdı ama o saldırıya yol açan şartları ve sonrasındaki gelişmeleri hiçbirimiz unutmadık." diye konuştu.

Mithat Sancar, 15 Ekim'in HDP'nin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "HDP, kurulduğundan bu yana bu ülkenin kötülüğe, faşizme, sömürüye, ayrımcılığa mahkum olmadığını gösterdi." ifadesini kullandı.

Yürüyüşlerinin aynı cesaret ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Sancar, şöyle devam etti:

"Bizler, 'Gelin hep birlikte mücadele edelim.' diye çağrılar yapıyoruz. Bizim kimseden özel destek istediğimiz yok. HDP, kendini koruyacak güçlü bir halk desteğine sahiptir. Dolayısıyla bizim kendimize güvenimiz, haklılığımıza inancımız da tamdır. Çağrılarımız destek çağrıları değildir. Çağrılarımız birlikte yürüme, hep birlikte mücadele etme çağrılarıdır. O nedenle gelin faşizmi birlikte durduralım, demokratik cumhuriyeti birlikte inşa edelim."

İktidarın, her başarısızlığı yeni ve daha büyük bir yalanla örtmeye çalıştığını savunan Sancar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dolar kuruna ilişkin bazı açıklamalarına işaret ederek, "Döviz kurundaki her oynama üzerimizdeki elbiseden önümüzdeki çorbaya, ekmeğe kadar her şeyi daha pahalı hale getiriyor." dedi.

Mithat Sancar, yalanın haddi hesabı ve sınırının kalmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kobani protestoları bahanesiyle yürütülen soruşturma, tepeden tırnağa yalan üzerine kurulmuştur ve her gün yeniden ve daha da berbat yalanlarla genişletiliyor. Peki niye bu kadar yalan söylüyorlar? Çünkü, bu iktidar suçludur. Bu iktidar, Kobani'ye IŞİD saldırısı devam ederken izlediği politika dolayısıyla suçludur. Kobani'deki halklar IŞİD barbarlığına karşı savaşırken o tecavüzcü, katliamcı çetelere karşı direnirken bu iktidar, sessiz kalmakla, yardım yollarını açmamakla ve bunları bir politika haline getirmekle suçludur.

Protestoculara güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ortaya çıkan provokasyonlardan da suçludur. O dönemde paramiliter güçleri bildiği halde durdurmayan, durduramayan ya da durdurmaya gücü olmayan, durdurma isteği olmayan iktidar, 6-8 Ekim'deki bütün olanlardan sorumludur. Şimdi bu sorumluluğu örtmek için en kolay yol olarak gördüğü HDP'ye saldırıyı öne çıkarıyor ama yalanlar bir bir çöküyor."

Dış politikada yaşanan gelişmelere değinen Sancar, " Libya'dan Doğu Akdeniz'e kadar sorunları diplomasi, müzakere, diyalogla çözmek yerine sürekli askeri yöntemleri devreye sokmanın bedeli bu toplumun yoksullaşması, savaş baronlarının zenginleşmesidir." ifadelerini kullandı.

"Doğayı savunmak, ekolojik yaklaşım partinin temel direğidir"

Sancar, son dönemde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin de "Bizim bu konudaki tavrımız nettir. Doğayı savunmak, ekolojik yaklaşım partinin temel direğidir. Rant için veya ihmalden veya kasıtlı olarak yangınları hedef alan her türlü davranışı, olayı en başta HDP reddeder. Bu kadar nettir duruşumuz ama bununla kalmayacağız. Reddetmek, kınamak yetmiyor. Bu politikaları durdurmak için yaşam alanları yok edilen köylülerle, ekoloji mücadelesini yürüten o fedakar insanlarla, kuruluşlarla birlikte mücadeleye de en kararlı şekilde devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Koyu'nda bulunan Pina Yarımadası'nda 10 yıl önce çıkan yangından sonra yakılan alanlara inşaat yapılmayacağına yönelik açıklamaları anımsatan Sancar, "İmara açıldı ve yandaşa peşkeş çekildi." dedi.

Bölgenin yangından sonraki hali ve günümüzdeki haline ilişkin fotoğrafları gösteren Sancar, "Bunun gibi onlarca örnek daha vardır. Biz, bu iktidarın inşaatlara, otellere, başka işletmelere yer açmak için yangınların önünü nasıl açtığını ve üzerini nasıl örttüğünü biliyoruz ama buna karşı mücadeleyi en kararlı bir biçimde devam ettireceğiz." diye konuştu.