Sanchez: "Ceuta ve Melilla'nın işgal şehirleri gibi konuşulmasını kabul etmiyoruz" - Son Dakika
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Sanchez: "Ceuta ve Melilla'nın işgal şehirleri gibi konuşulmasını kabul etmiyoruz"

08.06.2022 13:27
Sanchez: "Ceuta ve Melilla'nın işgal şehirleri gibi konuşulmasını kabul etmiyoruz"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kuzey Afrika'daki İspanyol toprakları olan ve Fas ile sık sık sorunlar yaşanan Ceuta ve Melilla kentlerindeki İspanyol egemenliğinin tartışılmaz olduğunu söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kuzey Afrika'daki İspanyol toprakları olan ve Fas ile sık sık sorunlar yaşanan Ceuta ve Melilla kentlerindeki İspanyol egemenliğinin tartışılmaz olduğunu söyledi.

Sanchez, mecliste yaptığı konuşmada, "Biz, Ceuta ve Melilla'nın işgal şehirleri gibi konuşulmasını kabul etmiyoruz. Çünkü buralar, uluslararası olarak da tanınan Avrupa, İspanyol topraklarıdır." dedi.

İspanya ve Fas arasında yaklaşık 10 ay süren diplomatik krizin ardından geçtiğimiz nisan ayında yapılan görüşmeler ve ikili anlaşmaların ardından başlayan normalleşme sürecine atıfta bulunan Sanchez, Ceuta ve Melilla'daki İspanyol egemenliğinin şüphe götürmez olduğunu 7 Nisan'daki görüşmesinde Fas Kralı 6. Muhammed'e ilettiğini aktardı.

İspanya Başbakanı, her şeye rağmen bölgeyle ilgili konular gündeme geldiğinde Fas'ın hassasiyetinin de aynı şekilde dikkate değer olduğunu vurguladı.

Ceuta ve Melilla'nın "baskı ve güvensizlik ortamında kalkınmasının mümkün olmadığını" ifade eden Sanchez, bu sınırlardaki insan ve mal geçişinin yasalara uygun bir şekilde normalleşmesi gerektiğini kaydetti.

İspanya'nın Fas ile ilişkileri normalleştirmek için Batı Sahra politikasında yaptığı değişikliği savunan Sanchez, Fas'ın Batı Sahra'da önerdiği planın "ciddi, inanılır ve gerçekçi temellere dayandığını, diğer yandan İspanya'nın bu bölge halkının davasından vazgeçmediğini" dile getirdi.

İspanya-Fas ilişkileri

İki ülke arasındaki kriz, İspanya'nın Batı Sahra'da Polisario Cephesi'nin Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi 22 Nisan 2021'de Kovid-19 tedavisi görmesi için ülkeye getirmesi ve Fas'ın buna tepki vererek hemen Büyükelçisi'ni geri çekmesiyle başlamıştı.

Fas yönetiminin 17-19 Mayıs 2021'de Ceuta'da sınır kontrolünü bırakması sonucu 8 bin 500'den fazla düzensiz göçmenin yüzerek sahilden İspanya tarafına geçmesi de iki ülke arasındaki gerginliği artırmış, İspanya sınıra ordu göndermişti.

Yaklaşık 10 ay boyunca üst düzey temasların durduğu İspanya ve Fas ilişkileri, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Fas Kralı 6. Muhammed'e 13 Mart'ta gönderdiği mektupta, Batı Sahra sorununda Fas'ın ortaya attığı özerklik planını desteklediğini açıklamasıyla yeni bir sürece girmişti.

Sanchez'in 7 Nisan'da Rabat'a yaptığı ziyarette Kral 6. Muhammed ile görüşmesi ve ortak açıklamayla ilişkilerin normalleşme sürecine girmesiyle, salgın ve krizden dolayı yaklaşık 2 yıl kapalı tutulan Ceuta ve Melilla sınırları geçtiğimiz ay yeniden açılmıştı.

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Kaynak: AA

İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanchez: 'Ceuta ve Melilla'nın işgal şehirleri gibi konuşulmasını kabul etmiyoruz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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