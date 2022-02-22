Sancıları artan hamile kadın acil serviste doğum yaptı - Son Dakika
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Sancıları artan hamile kadın acil serviste doğum yaptı

22.02.2022 22:02
Sancıları artan hamile kadın acil serviste doğum yaptı

Yalova Devlet Hastanesi doğum servisine ambulansla götürüldüğü sırada sancısı artan hamile kadın, Çınarcık Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilerek doğumu gerçekleştirildi.

Yalova Devlet Hastanesi doğum servisine ambulansla götürüldüğü sırada sancısı artan hamile kadın, Çınarcık Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilerek doğumu gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde doğum sancısı başlayan Libya uyruklu hamile kadın 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi doğum yapmak üzere yola çıkarıldı. Hamile kadın yolda sancılarını artması üzerine 112 ekiplerinin kararıyla Çınarcık Devlet Hastanesi'nin acil servisine sevk edildi. Burada kadının doğumunun başladığı belirlendi. Acil servisteki Doktor Emrah Uğur, ebe Hatice Yiğit ve hemşireler kadının doğumunu güvenli bir şekilde gerçekleştirdi.

Sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına alan anne kendisine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Daha sonra anne ve bebeği sağlık kontrolleri için Yalova Devlet Hastanesine sevk edildi.

(Erhan Erdoğan/İHA)

Sancıları artan hamile kadın acil serviste doğum yaptı

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Çınarcık, Yalova, Doğum, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sancıları artan hamile kadın acil serviste doğum yaptı - Son Dakika


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