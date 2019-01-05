Son Dakika Haberleri: Sancılı Brexit Danimarkalıları AB'ye yaklaştırdı

Sancılı Brexit Danimarkalıları AB'ye yaklaştırdı

24 dakika önce

İngiltere'nin sancılı geçen Brexit macerası Danimarkalıları AB'ye yaklaştırdı.

Sancılı Brexit Danimarkalıları AB'ye yaklaştırdı, System.String[]
İngiltere'nin sancılı geçen Brexit macerası Danimarkalıları AB'ye yaklaştırdı. Ülkede Birlik'ten ayrılmak için referandum talep edenlerin oranı yüzde 33'ten yüzde 26'ya geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:45 

İngiltere, Avrupa Birliği, Ekonomi
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