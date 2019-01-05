Sancılı Brexit Danimarkalıları AB'ye yaklaştırdı
24 dakika önce
İngiltere'nin sancılı geçen Brexit macerası Danimarkalıları AB'ye yaklaştırdı.
İngiltere'nin sancılı geçen Brexit macerası Danimarkalıları AB'ye yaklaştırdı. Ülkede Birlik'ten ayrılmak için referandum talep edenlerin oranı yüzde 33'ten yüzde 26'ya geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:45
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