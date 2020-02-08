Sancısı olan hastaya iş makinesiyle yolu açıp ulaştılar - Son Dakika
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Sancısı olan hastaya iş makinesiyle yolu açıp ulaştılar

6 saat önce

AĞIR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 293 köyden Uzunveli köyünde rahatsızlanan 1 kişiye, iş makinesiyle yolun açılmasının ardından ulaşıldı.

Sancısı olan hastaya iş makinesiyle yolu açıp ulaştılar, System.String[]

AĞIR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 293 köyden Uzunveli köyünde rahatsızlanan 1 kişiye, iş makinesiyle yolun açılmasının ardından ulaşıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış ve tipinin etkili olduğu Ağrı'da 293 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Özel idare ve sağlık ekipleri sabah saatlerinde Ağrı'ya 21 kilometre uzaklıktaki Uzunveli köyünden gelen hasta ihbarı üzerine alarma geçti. 17 yaşındaki Dilara Doğan'ın sancılandığı bilgisi üzerine sağlık ekipleri, İl Özel idaresi çalışanlarının yardımıyla yola çıktı. İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin açtığı yolla köye ulaşan sağlık ekipleri sancılanan Dilara Doğan hastaneye kaldırdı.


Doğu Anadolu Bölgesi, Dilara Doğan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:04 Kaynak: DHA
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