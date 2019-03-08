Sandal'dan Dünya Kadınlar Günü'nde Tekstil İşçilerine Ziyaret
1 saat önce
CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tekstil fabrikasında çalışan kadınları ziyaret etti.
CHP Bayraklı
Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla tekstil fabrikasında çalışan kadınları ziyaret etti.
CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle tekstil fabrikasında çalışan kadınlara bir ziyaret yaptı.
8 Mart'ın bir kutlama değil anma günü olduğunu vurgulayan Sandal, "8 Mart, eşit haklar için eylem yapan 40 bin kadın dokuma işçisinden 120'sinin yanarak can verdiği gündür. O nedenle biz kadınlarımızın gerek iş, gerekse sosyal yaşamda eşit ve saygın mücadelelerinin her zaman yanındayız. Belediye Meclis üyesi listemizin ilk 10 sırasının 7'sini kadın adaylarımıza ayırarak bu konudaki tavrımızı da net bir şekilde ortaya koyduk" dedi.
Serdar Sandal, 8 Mart Günü'nün anlam ve önemine uygun olarak, güne tekstil işçilerini ziyaret ederek başladı. Çalışanlara karanfil dağıtan Sandal, "Eşit ve adil bir dünya için kadınlarımızın yaşamın her alanında yanındayız" dedi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:21 Kaynak: İHA
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