Sandal Gençlik Merkezi Projesi, Halka Tanıtıldı - Son Dakika

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile birlikteSandal Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalleye yapılması planlanan GençlikMerkezi projesi hakkında halkı bilgilendirdi. Sandal'ın ikonik merkezi görülen havuzlu kahve meydanında düzenlenen halk toplantısına Kaymakam Duru, Başkan Tosun'un yanı sıra Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe, Kula Belediyesi'nden birim amirleri ve teknik personeller ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda Kaymakam Duru ve Başkan Tosun vatandaşlara hitap ederek Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'ya ayrılan 3 adet Gençlik Merkezi projesinden birisinin de Sandal'a yapılması planlandığını açıkladı. Sandal mahallesinin merkezinde yapılması planlanan avam projenin detayları hakkında teknik personeller tarafından vatandaşlara bilgi verildi.

Kaymakam Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un konuşmalarının ardından vatandaşların sorun, istek ve önerileri dinlendi.