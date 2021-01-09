Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: "Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum" - Son Dakika

Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: "Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum"

09.01.2021 15:19

Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: "Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum" Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sandalla denize açılan Ümit Çakmak'ın arama çalışmalarının 4. gününde de ekipler herhangi bir iz bulamadı.

Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: "Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum"

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sandalla denize açılan Ümit Çakmak'ın arama çalışmalarının 4. gününde de ekipler herhangi bir iz bulamadı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz salı gecesi saat 00: 00'da arkadaşları ile birlikte deniz kenarına gelen Ümit Çakmak bir başkasına ait kayık ile denize açıldı. Bir süre sonra gözlerden kaybolan Ümit Çakmak'tan bir daha haber alınamadı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi, Sahil Güvenlik ile Bursa Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma ekipleri 4 gündür Ümit Çakmak'a ait bir iz bulabilmek için arama çalışmalarına devam ediyorlar. Helikopter ile havadan da yapılan aramalara bu gün itibariyle son verileceği öğrenildi.

"Aramaların devam etmesini istiyorum"

Mustafa Çakmak, oğlunun 4 günden beri kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının devam etmesini istediğini söyledi. İçinin yandığını dile getiren Çakmak, "Yardım istiyorum, çocuğumun aranmasının devam etmesini istiyorum. 4 gündür çocuğum kayıp ben mağdurum. Elimde avucumda bir şey yok yardım bekliyorum. Bakanlardan yardım bekliyorum. Cumhurbaşkanımdan yardım istiyorum. Çocuğumun arama çalışmaları için bugün son dediler. Son olmasını istemiyorum. Ölüsünü ve ya dirisini bulmalarını istiyorum. Çocuk bulunmadı diye kestirip atılmasın. Hiçbir parçası yok, ne kürek, ne kayık ne oğlum var. Bir parçası dahi bulunsa ilerisi olacak. Bu çocuk nereye gitti, kürek nereye gitti, kayık nereye gitti. Kaymakamlık yardımcı oluyor aranıyor ama bugün aramalara son dediler. Nereye başvurayım ben, Cumhurbaşkanıma sesimi duyurmak istiyorum. Sayın başkanım bana yardımcı olun, çok mağdurum. Çocuğumun bulunmasını istiyorum aramalara devam edilsin istiyorum" dedi.

"Eşim için dua ettiğim kadar onlar için de ediyorum"

Ümit Çakmak'ın eşi Kardelen Çakmak ise zor durumda olduklarını ifade etti. Arama çalışmalarının devam etmesini isteyen Kardelen Çakmak, iz bulmak için çalışan tüm ekiplere dua ettiğini dile getirdi.

Eşinin hayatta olabileceğinin umuduyla 4 gündür bekleyen Çakmak, "Artık ben kendi halimi geçtim, annesi ve babası çok kötü durumda. Yaşlılar ve hastalar. Hala hiçbir şey çıkmadı, burada beklemek onları çok yoruyor. İlk gün söylediğim gibi; duyan, gören, bilen, yardımcı olan biri varsa haber versin. Kimseden şikayetçi olmayacağız. Ekipler çok güzel arama yapıyorlar, sağ olsunlar bizi hiç kırmıyorlar. Eşim için dua ettiğim kadar onlar için de dua ediyorum. Babamın da dediği gibi, varsa yardımcı olabileceğimiz bir şey, büyükler, büyük insanlar, devlet adamları, kim yardımcı olacaksa olsun bu aramalar durmasın. En azından aramalar varken bir umuduz var ama aramalar olmadan bu şekilde bekleyemez bu insanlar. Belki eşimin ölüsü çıkacak ama bu insanlarda ölecek bu şekilde bekledikleri zaman. Ekipler gitse de ben onları bu sahilden gönderemeyeceğim. Balıkçılar, balık sezonuymuş ağa takılır bir şey olur dikkatlerini çeken, kimsenin korkmasına gerek yok. Bize bir şey ulaştıran baş tacımızdır. Zor durumdayız herkesten yardım bekliyoruz" dedi.

Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum
Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum
Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum
Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum
Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum
Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum
Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum
Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum
Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum
Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum
Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum

Ümit Çakmak, Çiftlikköy, Yalova, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: 'Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Denize açılan ve 4 gündür aranan Ümit Çakmak'ın babası: "Oğlumun ölüsünü veya dirisini istiyorum" - Son Dakika
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