Son Dakika Haberleri: Sandalları alabora olduktan sonra kayıp olan 2 kişiden 1'i daha bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Sandalları alabora olduktan sonra kayıp olan 2 kişiden 1'i daha bulundu - Son Dakika

Sandalları alabora olduktan sonra kayıp olan 2 kişiden 1'i daha bulundu

6 saat önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesi sınırında bulunan gölde balık tutmak için giden 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü.

Sandalları alabora olduktan sonra kayıp olan 2 kişiden 1'i daha bulundu, System.String[]

Sakarya'nın Ferizli ilçesi sınırında bulunan gölde balık tutmak için giden 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü. Alabora olan sandaldan 1 kişi kurtuldu. 1 kişi kaybolduktan kısa süre sonra bulunurken 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.


Edinilen bilgilere göre, Ferizli ilçesine bağlı Bakırlı Mahallesi ile Karasu ilçesi sınırında bulunan Akgöl'e balık tutmak için giden H.Y., M.E., A.D. isimli 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü. Göle düşen H.Y. ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Gölde kaybolan 2 kişi için de arama çalışmaları başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan arama sonucunda A.D.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler M.E.'yi aramaya devam ediyor. - SAKARYA

Ferizli, Göle, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:41 Kaynak: İHA
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