Sandalyeden düşen yaşlı adam öldü - Son Dakika
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Sandalyeden düşen yaşlı adam öldü

14.04.2022 00:59
Sandalyeden düşen yaşlı adam öldü

Denizli'de bahçede dolaştığı sırada fenalık geçirmesi sonucu sandalyeye oturan yaşlı adam, yüzüstü düşerek hayatını kaybetti.

Denizli'de bahçede dolaştığı sırada fenalık geçirmesi sonucu sandalyeye oturan yaşlı adam, yüzüstü düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bahçede dolaşan Emin Çan (75), fenalaşması sonucu sandalyeye otururdu. Burada bir anda yüzüstü yere düşen Çan'ı gören aile yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sırasında yaşlı adamın yakınları fenalık geçirdi.

Tamamlanan işlemler sonrası ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

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Merkezefendi, Denizli, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sandalyeden düşen yaşlı adam öldü - Son Dakika


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