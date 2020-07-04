Sandalyelerin havada uçuştuğu komşu kavgası kamerada - Son Dakika

Sandalyelerin havada uçuştuğu komşu kavgası kamerada

Sandalyelerin havada uçuştuğu komşu kavgası kamerada Durup durup kavga ettiler, polis ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı Esenler'de iki komşu aile birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü Esenler'de henüz bilinmeyen bir nedenle iki komşu ailenin birbirine girdiği kavgada ortalık...

Sandalyelerin havada uçuştuğu komşu kavgası kamerada

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Durup durup kavga ettiler, polis ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı

Esenler'de iki komşu aile birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL - Esenler'de henüz bilinmeyen bir nedenle iki komşu ailenin birbirine girdiği kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada taraflar belirli aralıklarla bir birilerine saldırırken, polis ise ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Tuna Mahallesi'nde iki komşu aile arasında yaşandı. İddiaya göre, komşu aileler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan sözlü tartışma yerini büyük bir kavgaya bıraktı. İki ailenin yakınları da kavgaya dahil olunca ortalık savaş alınan döndü.

İki komşunun kavgasında sandalyeler havada uçuştu

İki ailenin birbirine girdiği kavgada genç, yaşlı herkes birbirine girdi. Kavga sırasında taraflar sandalye ve ellerine geçen her şeyi birbirlerine fırlattı. Kavgayı gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve gece kartalları olarak bilinen bekçiler sevk edildi. Polis, iki taraf arasında yaşanan kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

Polisler kavgaya son vermek için havaya ateş açıldı

İki aile arasında yaşanan kavga git gide büyüyünce polis ekipleri çareyi havaya ateş açmakta buldu. Silah seslerini duyan grup kısa süreliğine kavgaya son verdi. Ekipler, ailelerin arasına girerek tarafları sakinleştirmeye çalışsa da iki grupta sözlü tartışmaya son vermedi. Kısa bir süre duran taraflar daha sonra tekrar birbirine girdi. Polis ekipleri de bir daha havaya ateş açarak taraflara müdahale etti. Polis ekipleri kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına alırken, grup arasında çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı.

kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sandalyelerin havada uçuştuğu komşu kavgası kamerada - Son Dakika
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