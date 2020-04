Sanders, ABD Başkanlık yarışında Biden'ı destekleyeceğini açıkladı - Son Dakika

Vermont Senatörü Bernie Sanders, ABD başkanlık yarışında kampanyasını geçen hafta askıya almasının ardından bugün eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı destekleyeceğini açıkladı.



ABD başkan aday adaylığı yarışı devam ederken, Demokrat Parti'den aday olan Vermont Senatörü Bernie Sanders, geçen hafta seçim kampanyasını askıya aldığını duyurdu. Sanders, bugün başkanlık yarışında rakibi olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı destekleyeceğini açıklarken, internet üzerinde Biden ile ortak yayına çıktı. Sanders, ortak yayında ABD'de yaşayan her kesimden vatandaşa Biden'ı destekleme çağrısında bulundu. Sanders, "Tüm Amerikalıları her bir Demokrat'ı, her bir bağımsızı, çok sayıda Cumhuriyetçi'yi, benim de desteklediğim adayınıza destekte birleşmeye çağırıyorum. Trump'ı bir dönemlik başkan yapmalıyız. Bunun olması için elimden gelen ne varsa yapacağım" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON