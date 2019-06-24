Son Dakika Haberleri: Sanders'tan "1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarını iptal" teklifi
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Sanders'tan "1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarını iptal" teklifi

40 dakika önce

ABD'de Vermont Senatörü ve Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Bernie Sanders, ABD'deki toplam 1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarının iptal edilmesini öngören bir yasa teklifi sundu.

Sanders'tan
ABD'de Vermont Senatörü ve Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Bernie Sanders, ABD'deki toplam 1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarının iptal edilmesini öngören bir yasa teklifi sundu.
Sanders, Senatoya sunduğu söz konusu yasa teklifine ilişkin, Twitter'dan açıklama yaptı.
Senatör Sanders, açıklamasında, ABD'deki 45 milyon lisans ve yüksek lisans öğrencisinin toplam 1,6 trilyon dolarlık borcunun iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu rakamın Wall Street'te yapılan finansal işlemlerden elde edilecek paradan karşılanması gerektiğini belirten Sanders, "Bu yasa teklifi, öğrencilerin yüksek eğitim almak gibi doğru olan bir şeyi yaptığı için ömür boyu borç ödemeye mahkum edilme saçmalığını ortadan kaldırıyor." dedi.
"Okul borçları adil dağıtılmıyor"
Öte yandan, Sanders, öğrencilere eğitim için verilen borçların adil bir şekilde dağıtılmadığına da dikkati çekerek, siyahi ve Latin Amerika asıllı öğrencilere haksızlık yapıldığını ifade etti.
Orta gelirli siyahi Amerikalı öğrencilerin mezuniyetten 12 yıl sonra bile beyaz öğrencilere göre çok daha borçlu olduğunu kaydeden Sanders, "Bu borçların iptal edilmesi aynı zamanda ırksal ve ekonomik adaleti de sağlayacaktır." ifadesini kullandı.
Somali asıllı Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar ve ABD Kongresinin en genç üyesi New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez de söz konusu yasa teklifine destek verdiğini açıkladı.
Yasa teklifine ilişkin Kongrede basın açıklaması yapan vekiller, kamu üniversitelerine ve yüksek okullara ücretsiz ders verme çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:15 Kaynak: AA
Twitter, Wall Street, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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