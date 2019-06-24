Son Dakika Haberleri: Sanders'tan '1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarını iptal' teklifi
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Sanders'tan '1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarını iptal' teklifi

1 saat önce

ABD'de Vermont Senatörü ve Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Sanders, ABD'deki toplam 1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarının iptal edilmesini öngören bir yasa teklifi sundu.

Sanders'tan '1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarını iptal' teklifi, System.String[]
ABD'de Vermont Senatörü ve Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Sanders, ABD'deki toplam 1,6 trilyon dolarlık öğrenci borçlarının iptal edilmesini öngören bir yasa teklifi sundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:58 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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