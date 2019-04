Sandığa Giden Her Oyun Takipçisiyiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sandığa giden her oyun takipçisiyiz. Herkes oyuna sahip çıksın. Herkes uyun hakkını versin. Oy siyasal namustur" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Merkezde düzenlenen basın toplantısında yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, "Katılım oranının yüksekliği bile tek başına demokrasimizin gücünü, aziz milletimizin demokrasiye bağlılığını gösteren, Türkiye'nin en büyük gücünü kuvvetini teşkil eden bir huşu, başlı başına bir değer" dedi. Çelik, "Bu demokrasiyi kurumsallaştırmak, güçlendirmek için büyük bedeller ödemiş bir milletiz. Geçmişte, darbe dönemlerinde başbakanlarını, bakanlarını şehit vermiş milletiz. Darbe döneminde acı çekmiş, gencecik fidanları feda etmiş bir milletiz. En son Fetullahçı Terör Örgütün demokrasimizi lağvetme girişimine karşı da bütün dünyaya topyekün bir millet olarak nasıl direndiğimizi gösterdik" ifadelerini kullandı.



DEMOKRASİMİZİN VARLIĞI VE GÜCÜ, HER ZAMAN İÇİN EN ÇOK ÜZERİNDE TİTİZLENMEMİZ GEREKEN DEĞERİMİZ" Çelik ayrıca, sandık yoluyla sorunlarını, krizlerini aşan, sandığın yol göstericiliği ile yolunu bulan siyasal yol haritalarıyla gurur duyduklarını dile getirdi. Ömer Çelik, "Ortaya çıkan tabloda şunu görmek gerekir: Milletimizin takdiri, demokrasiye inanan siyasetçiler için her şeyin üzerindedir. AK Parti, bu demokrasi mücadelesi ile varlık ve vücut bulmuş, anlamını ve siyasal işlevini bu şekilde kazanmış bir siyasal mücadelenin sembolüdür. Vatandaşımız ne diyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Bu süreçle ilgili olarak ortaya çıkan tablo demokrasinin, seçim sürecinin bir parçasıdır. Her siyasi parti seçim sonuçlarının yakın olduğunu gördüğü yerlerde, birtakım hatalar tespit ettiği yerlerde itiraz müessesesini çalıştırır" dedi. Çelik, "Seçimlerde maddi hatalar, kaydırmalar söz konusu olabiliyor. Geçersiz oylarla ilgili yeni bir değerlendirme yapılması gerekebiliyor" ifadelerini kullandı. İstanbul ve Ankara'daki duruma ilişkin de konuşan Çelik, "Ankara ve İstanbul açısından baktığımızda sandık sonuç tutanakları ile sayım döküm çizelgeleri arasındaki uyumsuzluk bizim açımızdan net bir şekilde gözüküyor" dedi. Çelik, "Bu uyumsuzluğu gidermek üzere bu itirazların yapılmasından daha doğal bir şey yoktur. Uyumsuzluk varsa, giderilmesi için bu meşru müesseseye başvurmak bütün siyasi partiler açısından yıllardır kullanılan olağan bir yöntemdir. Şimdi de bu yönteme başvurulmaktadır. Bu yöntem, vatandaşımızın attığı her bir oyun, sandığa atılmış her bir oyun yerini bulması bakımından son derece önemlidir. Derdimiz, hiçbir oyun feda olmamasıdır. Atılmış oyla ilgili olarak hakkın ve adaletin yerini bulmasıdır. Çünkü sandık, demokratik siyasetin siyasal bir namusudur. Bu namusu korumak hepimizin görevidir" dedi.



"NİHAİ KARAR MERCİ MİLLETİMİZDİR" Çelik, "Nihai karar merci milletimizdir. Bu sürecin patronu milletimizdir. Ne karar vermişse o olacaktır. Milletimiz de yüksek bir fedakarlıkla yüzde 85'lik katılım oranıyla talimatlarını vermek üzere, sandığa oyunu atmıştır" dedi. Çelik, "Sandığa giden her oyun takipçisiyiz. Herkes oyuna sahip çıksın. Herkes oyun hakkını versin. Oy siyasal namustur" ifadelerini kullandı. Çelik, iki konunun önemli olduğunu vurgulayarak, "Bir, sürece herkes saygı duymalıdır. Süreç, sağlıklı, şeffaf işlemelidir. YSK, hukuk içerisinde süreci işletecektir. Sürece saygı duyulduğu gibi sonuç ne olursa olsun 'Milletimizin talimatıdır' deyip başımızın üstünde bir emanet gibi taşıyacağız ve saygı duyacağız buna. Bu herkes için geçerlidir. Oy veren her vatandaşımızın hakkını savunmak bizim vazifemizdir ve bu bizim siyasetimizin kutsalıdır" dedi.



"Bizim hak edilmeyen bir zafer peşinde koşmamız mümkün değildir" diyen Çelik, "Hak edilmeyen bir zafer arayışı bizim kapımızdan içeri girmez. Hiçbir şekilde, hak edilmeyen bir zafer arayışı bizim kapımızdan içeri girmez. Hak edilmeyen bir zafere ihtiyaç duyacak bir siyasi hareket değiliz biz. Hak edilmiş zaferlere defalarca imza olan, bundan sonra da imza atma kararlılığı içerisinde olan, Milleti ile bütünleşmiş, Türkiye'nin en büyük siyasi partisiyiz. Hem AK Parti olarak ortaya çıkardığımız bu sonuç, partimizi birinci parti yapmış, aynı şekilde de Cumhur İttifakını birinci yapmıştır" şeklinde konuştu. Çelik, "Cumhurbaşkanımız, balkon konuşmasında AK Parti açısından temel prensibi altını çizerek paylaşmıştır: Milli iradenin üzerinde bir güç tanımıyoruz" dedi. Çelik, "Seçim sürecine saygı gösterilmesi ve arzu ettiğimiz gibi çıksa da çıkmasa da sonuca da aynı şekilde de saygı gösterilmesi konusunda en yüksek hassasiyetimizi her zaman ifade ettik" şeklinde konuştu. Sürecin YSK'da yürütüldüğü belirten Çelik, süreç sanki AK Parti'nin tek başına yürüttüğü bir süreçmiş gibi vatandaşlara kirli bilgi verildiğini söyledi. Çelik, "Bu doğru değildir" dedi. Çelik, "Kaybedenler olur, ikinci, üçüncü, dördüncü sıraya düşenler olur ama tek bir vatandaşımız yoktur. Bütün vatandaşlarımız her seçimin sonunda kazanırlar. Bu anlayışla faaliyetlerimizi yürütürüz" ifadelerini kullandı. Çelik, "Çıkacak sonuca hep beraber saygı göstereceğiz" diyerek, hiçbir provokasyona da mahal vermeyeceklerini kaydetti.



(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Musa Erdoğan/İHA)

Haber Yayın Tarihi :

