Son Dakika Haberleri: Sandığa Gitmemezlik Yapmayalım"

Sandığa Gitmemezlik Yapmayalım"

48 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Oyumuzu kutsal bilip oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmayı ihmal etmeyelim. 31 Mart'ın yeni dönemde dostlarımızı sevindiren, düşmanlarımızı üzen bir seçim olmasını diliyorum.

Sandığa Gitmemezlik Yapmayalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Oyumuzu kutsal bilip oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmayı ihmal etmeyelim. 31 Mart'ın yeni dönemde dostlarımızı sevindiren, düşmanlarımızı üzen bir seçim olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Koca, Hürriyet Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışında, bugün ekonomisi, sanayisiyle Türkiye'nin önemli illerinden biri olan Tekirdağ'da bir araya geldiklerini anlattı.

Yerel seçimlere sayılı günler kaldığını, bu seçimin ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Koca, "Bu seçimin Cumhur İttifakıyla birlik ve beraberlik içinde, bu coğrafyadan ümidi olanlar için de güçlü, lider ülke olmayı perçinleyecek seçim olduğunu unutmayalım. Bu süreçte sandığa gitmemezlik asla yapmayalım. Oyumuzu kutsal bilip oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmayı ihmal etmeyelim. 31 Mart'ın yeni dönemde dostlarımızı sevindiren, düşmanlarımızı üzen bir seçim olmasını diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle "Bugün git, yarın gel" döneminin sona erdiğini, icraat ve hızlı kararların verildiği sonuç odaklı bir sisteme geçildiğini dile getiren Koca, Tekirdağ'a sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını, yapımı devam eden şehir hastanesinin kentin sağlık turizmini canlandıracağını aktardı.

Şehir hastanelerini çok önemsediklerini ifade eden Bakan Koca, "Biz sağlıkta 82 milyon vatandaşımıza, adil, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti vermeyi hedefledik. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Şehir hastaneleri bölgenin sağlık üstleri olacak. Üniversite ile işbirliği içerisinde sadece hizmette değil, eğitim ve araştırmada da söz sahibi olacak şehir hastaneleri yapıyoruz." dedi.

Bakan Koca, Tekirdağ'daki şehir hastanesinin gelecek yıl haziran ayında hizmete geçirilmesinin planlandığını ifade ederek, proje üzerinde yaptıkları revizyonla hastanedeki yoğun bakım ve toplam yatak kapasitesinin yükseltildiğini sözlerine ekledi.

Yapımı devam eden Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemeler yapıp yetkililerden brifing alan Koca, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:50 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaragücü Başkanı'na Taziye Telefonu 10 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Hükümlü, Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atlayıp Firar Etmeye Çalıştı

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım Müjdeyi Verdi: Denizden Geçişler Ücretsiz Olacak İstanbul'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücünün Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 19:38:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandığa Gitmemezlik Yapmayalım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]