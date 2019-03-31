Son Dakika Haberleri: Sandığa Mehter Kıyafetiyle Gitti

Sandığa Mehter Kıyafetiyle Gitti

28 dakika önce

Nevşehir'de İlhan Kılıçtaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına mehter kıyafetiyle giderek oyunu kullandı.

Sandığa Mehter Kıyafetiyle Gitti, System.String[]
Nevşehir'de İlhan Kılıçtaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına mehter kıyafetiyle giderek oyunu kullandı.


2000 Evler Mahallesi'nde yaşayan ve Nevşehir Mehter Takımı'nda çevgani olarak görev yapan İlhan Kılıçtaş, Yavuz Sultan Selim Ortaokuluna geldi.


Bazı vatandaşlar, oyunu 1198 numaralı sandıkta kullanan Kılıçtaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kılıçtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ecdadı hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla sandık başına giderken böyle bir kıyafet tercih ettiğini belirtti.


Kılıçtaş, "Oyumu bu şekilde kullanarak farkındalık oluşturmak istedim. Gelecek neslimizin ecdadını unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Gençlere bu davranışımla örnek olmak istedim. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:50 Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir Herkes Binali Yıldırım Zannetti: Benzeri Meraklı Bakışlar Arasında Oy Kullandı Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:18:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandığa Mehter Kıyafetiyle Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]