Son Dakika Haberleri: Sandığından Oy Çıkmadığını Söyleyen Bağımsız Aday Oyuna Kavuştu

Sandığından Oy Çıkmadığını Söyleyen Bağımsız Aday Oyuna Kavuştu

10 dakika önce

Sandığından oy çıkmadığını söyleyen bağımsız aday oyuna kavuştuANTALYA - Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan ve oy kullandığı sandıktan oyunun çıkmadığını ileri süren Bekir Karadaş oyuna kavuştu.

Sandığından Oy Çıkmadığını Söyleyen Bağımsız Aday Oyuna Kavuştu, System.String[]
Sandığından oy çıkmadığını söyleyen bağımsız aday oyuna kavuştu

ANTALYA - Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan ve oy kullandığı sandıktan oyunun çıkmadığını ileri süren Bekir Karadaş oyuna kavuştu. 1020 numaralı sandıkta oy kullanan Karadaş'ın sandığından 1 oy çıktı. Karadaş, İl Seçim Kuruluna yaptığı itirazı ise geri çekeceğini söyledi.
Antalya'da yaşayan 2 çocuk babası Bekir Karadaş, 19 Şubat 2019 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için tek bağımsız aday olarak seçime girdi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'ndeki Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu 1020 No'lu sandıkta kullanan Karadaş, il genelinde toplam 759 oy alarak yüzde 0.05 oy oranıyla yarıştığı 8 adayın gerisinde kalıp seçimi son sırada tamamladı. Cep telefonundan takip ettiği seçim sonuçlarını inceleyen Karadaş, oy kullandığı sandığı İl Seçim Kurulu verileri yerine, diğer siyasi partilerin verilerine göre inceleyince, kendisine oy çıkmadığını gördü. Bunun üzerine Karadaş, İl Seçim Kurulu'na giderek duruma itiraz etti.
Oyunun peşine düşen Karadaş'a ise bugün güzel bir haber geldi. Oyunu kullandığı ilçeden toplam 6 oy aldığı tespit edilen Karadaş'ın, oy kullandığı 1020 nolu sandıktan ise kendisine 1 oy çıktığı tespit edildi.
Oyunun çıktığını öğrenince mutlu olduğunu ifade eden Karadaş, seçim kuruluna yapacağı itirazı ise geri çekeceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:48 Kaynak: İHA

Bekir Karadaş, Antalya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mazbatasını Alan Savcı Sayan X-ray Cihazını ve Kapıyı Söktürdü Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması Fenerbahçe Taraftarından Sonra Galatasaray Taraftarından İmamoğlu Tezahüratı İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 62'si Sayıldı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 23:58:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandığından Oy Çıkmadığını Söyleyen Bağımsız Aday Oyuna Kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]